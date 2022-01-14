Аршавин рассказал, почему Жирков не заканчивает карьеру

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал переход полузащитника Юрия Жиркова в подмосковные «Химки».

«Рад за него. Будет приятно снова увидеть его на поле. Значит, качества позволяют играть. Почему не заканчивает? Чувствует, что не сказал последнего слова в футболе. Возможно, мечтает попасть на чемпионат мира в Катар», — приводит слова Аршавина «Чемпионат.com».

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Жирков сыграл 105 матчей за национальную сборную России. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник провел за петербургский «Зенит» 15 матчей, в которых отдал две результативные передачи. Контракт игрока с сине-бело-голубыми истек 31 мая 2021 года.

Подмосковный клуб после 18-ти туров заработал 14 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов прокомментировал переход Юрия Жиркова в «Химки».