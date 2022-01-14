Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Еще одно подразделение миротворцев вернулось на родину 06:19
Послание Путина Федеральному собранию может быть оглашено после января 06:15
Племянник Назарбаева Самат Абиш остался на посту первого зампреда КНБ Казахстана 06:14
Уткин отреагировал на назначение Фарке в «Краснодар» 06:07
Более 2 тысяч человек задержали в Алма-Ате после беспорядков 06:03
В Пентагоне отказались рассказывать о разработках противодействия гиперзвуковому... 06:01
Товарооборот России и Китая за 2021 год вырос на 35,8% 05:52
На сайте Минобрнауки Украины появилось сообщение «бойтесь и ждите... 05:50
Каттани рассказал, как «ПСЖ» не хотел отпускать его в «Спартак» 05:41
Из Казахстана вылетели 10 самолетов с белорусскими миротворцами ОДКБ 05:35
Бесплатная ставка 1000 р.

Фигуристка Леонова назвала Валиеву человеком с другой планеты

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Денис Гладков/«Газета.Ru»

Серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова высказалась о прокате Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине.

15-летняя фигуристка одержала победу в короткой программе, не допустив ошибок в прокате с тройным акселем. Валиева побила свой же мировой рекорд в короткой программе, получив от судей 90,45 балла. Предыдущее достижение Камила установила на Гран-при России в 2021 году – 87,42.

«Казалось бы, выше уже некуда, но Камила показывает, что у нее еще есть какие-то резервы. Это еще не финальные ее баллы в этом сезоне.

То, что делает Камила, просто невозможно себе представить — как будто это человек с другой планеты. Ее катание с каждым разом становится все лучше и лучше. Может быть, дилетанту это не видно, но я замечаю, как она старается доделать каждое движение, буквально от пальцев ног до пальцев рук», — приводит слова Леоновой РИА «Новости».

Второй стала бельгийка Луна Хендрикс, получившая за свой прокат от судей 76,25 балла — это ее личный рекорд. Предыдущее достижение фигуристки было равно 73,52 балла и было установлено на Гран-при Италии в 2021 году.

Россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова заняли третье и четвертое места.

Ранее сообщалось, что результаты парных соревнований на чемпионате Европы по фигурному катанию могут быть пересмотрены.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть