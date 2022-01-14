Фигуристка Леонова назвала Валиеву человеком с другой планеты

Серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова высказалась о прокате Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине.

15-летняя фигуристка одержала победу в короткой программе, не допустив ошибок в прокате с тройным акселем. Валиева побила свой же мировой рекорд в короткой программе, получив от судей 90,45 балла. Предыдущее достижение Камила установила на Гран-при России в 2021 году – 87,42.

«Казалось бы, выше уже некуда, но Камила показывает, что у нее еще есть какие-то резервы. Это еще не финальные ее баллы в этом сезоне.

То, что делает Камила, просто невозможно себе представить — как будто это человек с другой планеты. Ее катание с каждым разом становится все лучше и лучше. Может быть, дилетанту это не видно, но я замечаю, как она старается доделать каждое движение, буквально от пальцев ног до пальцев рук», — приводит слова Леоновой РИА «Новости».

Второй стала бельгийка Луна Хендрикс, получившая за свой прокат от судей 76,25 балла — это ее личный рекорд. Предыдущее достижение фигуристки было равно 73,52 балла и было установлено на Гран-при Италии в 2021 году.

Россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова заняли третье и четвертое места.

Ранее сообщалось, что результаты парных соревнований на чемпионате Европы по фигурному катанию могут быть пересмотрены.