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Овечкин выбран капитаном Столичного дивизиона на Матч звезд НХЛ-2022

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sportexpress/Twitter

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выбран капитаном команды Столичного дивизиона на Матче звезд НХЛ-2022. Об этом сообщила пресс-служба «Вашингтона».

Российский форвард примет участие в Матче звезд 12-й раз за карьеру.

Напомним, звездный уик-энд НХЛ 2022 года пройдет 4–6 февраля в Лас-Вегасе. Четыре команды разных дивизионов в формате «3 на 3» проведут трехдневный турнир.

В этом сезоне Овечкин принял участие в 37 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 24 шайбы и отдал 28 результативных передач. По системе гол + пас Овечкин уступает только игрокам «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю и Коннору Макдэвиду, в активе которых по 53 балла.

Овечкин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, забросив 754 шайбы в карьере. На первом месте — Уэйн Гретцки (894 шайбы).

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона».

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Хоккей. НХЛ
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