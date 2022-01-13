Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Антонов: Россия не боится «калечащих» санкций США 07:24
Посол РФ Антонов: стратегия угроз США нанесет вред международной безопасности 07:23
Смолов эмоционально высказался о возвращении в «Динамо» 07:19
Бастрыкин призвал усилить мониторинг интернета на предмет экстремизма 07:16
В Раде рассказали о «спецоперации» Порошенко против Зеленского 07:12
Депутат Госдумы ответил на «эмоциональное» выступление генсека НАТО 07:03
В Южной Корее захотели арендовать Сахалин, Хабаровск, Магадан и Чукотку у России 07:01
Здание департамента полиции Алма-Аты было атаковано 27 раз за ночь 06:57
Серебряный призер Олимпийских игр обвиняется в убийстве 06:57
СМИ объяснили, как Германия впала в зависимость от России 06:48
Бесплатная ставка 1000 р.

Гендир «Зенита» рассказал, как обстоят дела с продлением контрактов Дзюбы и Ракицкого

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, как обстоят дела с истекающими контрактами игроков, в том числе нападающего Артема Дзюбы и защитника Ярослава Ракицкого.

«У игроков еще полгода контракта, у нас достаточно времени. Мы планируем вести переговоры с игроками и на сборах, и по итогам сборов, и по итогам сезона.

По Азмуну новой информации нет. Мы слухи не комментируем», — приводит слова Медведева ТАСС.

Летом этого года контракты заканчиваются у голкиперов Станислава Крицюка и Михаила Кержакова, защитника Ярослава Ракицкого, хавбеков Магомеда Оздоева, Александра Ерохина, Алексея Сутормина, а также форвардов Сердара Азмуна и Артема Дзюбы.

Игроки имеют право вести переговоры с новыми клубами за полгода до истечения действующих соглашений.

Сине-бело-голубые после 18-ти туров лидируют в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Александр Медведев, комментируя переход в команду форварда Ивана Сергеева, заявил, что нападающий Артем Дзюба не покинет команду в зимнее трансферное окно.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть