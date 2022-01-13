Гендир «Зенита» рассказал, как обстоят дела с продлением контрактов Дзюбы и Ракицкого

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, как обстоят дела с истекающими контрактами игроков, в том числе нападающего Артема Дзюбы и защитника Ярослава Ракицкого.

«У игроков еще полгода контракта, у нас достаточно времени. Мы планируем вести переговоры с игроками и на сборах, и по итогам сборов, и по итогам сезона.

По Азмуну новой информации нет. Мы слухи не комментируем», — приводит слова Медведева ТАСС.

Летом этого года контракты заканчиваются у голкиперов Станислава Крицюка и Михаила Кержакова, защитника Ярослава Ракицкого, хавбеков Магомеда Оздоева, Александра Ерохина, Алексея Сутормина, а также форвардов Сердара Азмуна и Артема Дзюбы.

Игроки имеют право вести переговоры с новыми клубами за полгода до истечения действующих соглашений.

Сине-бело-голубые после 18-ти туров лидируют в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Александр Медведев, комментируя переход в команду форварда Ивана Сергеева, заявил, что нападающий Артем Дзюба не покинет команду в зимнее трансферное окно.