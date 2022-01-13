Жулин отказался извиняться за оскорбление первого небинарного фигуриста

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Александр Жулин отреагировал на критику в свой адрес со стороны канадской фигуристки Меган Дюамель.

Напомним, Дюамель осудила высказывания Жулина, назвавшего уродом американского фигуриста Тимоти Ледюка, который станет первым небинарным спортсменом на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Не хочу комментировать слова Дюамель и в принципе на эту тему как-то реагировать. Я уже пожалел, что вообще сказал это все, потому что придурков в нашем мире много. Такого понаписали про меня, что лучше и не придумаешь. А извиняться за свои слова я не собираюсь», — приводит слова Жулина Sport24.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице.

Ранее сообщалось, что Американская федерация фигурного катания включила в состав сборной фигуриста, который открыто говорит о своей небинарной гендерной идентичности.

Ледюк стал первым среди мировых спортсменов, кто заявил об этом. Это значит, что фигурист не относит себя ни к «мужчинам», ни к «женщинам». С 2021 года он стал использовать местоимения «они» для обозначения половой принадлежности человека.