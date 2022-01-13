МОК отреагировал на недопуск белорусских лыжниц на Олимпиаду-2022

В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали недопуск белорусских лыжниц Светланы Андриюк и Дарьи Долидович к международным соревнованиям.

Напомним, спортсменкам запретили выступать в квалификационных соревнованиях на Олимпийские игры — 2022, и у них не было возможности отобраться на соревнования.

«Мы находимся в активном контакте с белорусской стороной, чтобы получить полное представление по сложившейся ситуации», — приводит слова пресс-службы МОК РИА «Новости».

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице.

На летних Играх-2020 белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская раскритиковала решение тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После она заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск.

Тимановская заявила, что не хочет оставаться в Белоруссии и намерена просить убежище в Европе. Кроме того, она в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь.

По словам 25-летней спортсменки, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. Летом 2021 года она перебралась в Польшу.

Ранее депутат Госдумы России Светлана Журова высказалась о недопуске белорусских лыжниц Светланы Андриюк и Дарьи Долидович к международным соревнованиям.