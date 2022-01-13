Хавбек сборной России с высокой долей вероятности летом покинет «Спартак»

Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев и московский «Спартак» не могут договориться о новом контракте. Об этом сообщает «СЭ».

Действующее соглашение игрока с «красно-белыми» истекает в конце сезона. Уже сейчас хавбек может заключать предварительный договор с клубом, в которой летом планирует продолжить карьеру, если сторонам не удастся договориться.

25-летний футболист является воспитанником академии «Спартака», а за основной состав команды выступает с 2015 года. При этом сезон-2018/19 он провел на правах аренды в тульском «Арсенале».

Московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав за 18 туров 23 очка. Отрыв команды от лидера — петербургского «Зенита» — составляет 15 баллов.

Ранее новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о первом впечатлении от столичного клуба.

«Спартак» — это не просто большой клуб. Это что-то особенное. Именно таким было мое первое впечатление», — цитирует специалиста пресс-служба красно-белых в Twitter.