«Динамо» показало Смолова в самолете перед вылетом на сборы

Медиа-служба московского «Динамо» опубликовала видео с форвардом Федором Смоловым в самолете перед вылетом столичной команды на сбор в Катар.

В команде вновь пошутили о переходе нападающего в команду.

«В разговоре с СММщиками клуба Федор заявил, что он не летит с командой на сборы. Что нападающий делал в самолете, пока непонятно. Медиакоманда «Динамо» продолжает расследование самого громкого перехода РПЛ», — говорится в публикации в Telegram-канале бело-голубых.

31-летний Смолов в 15 матчах чемпионата России текущего сезона отметился семью забитыми мячами.

Смолов является воспитанником «Динамо». В 2007 году игрок впервые дебютировал за клуб в РПЛ.

В «Локомотив» футболист перешел в 2018 году. Вместе с красно-зелеными он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата России, двукратным обладателем национального кубка и победителем Суперкубка России.

Также он выступал за махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», «Краснодар», нидерландский «Фейенорд» и испанскую «Сельту».

Ранее сообщалось, что Федор Смолов успешно прошел медосмотр в московском «Динамо».