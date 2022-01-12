Премьер-министр Сербии прокомментировала ситуацию вокруг Джоковича

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич прокомментировала ситуацию вокруг теннисиста Новака Джоковича, который подозревается в посещении общественных мест после получения положительного теста на COVID-19. Слова политика передает BBC.

«Я не знаю, когда Джокович на самом деле получил и увидел результаты тестирования, так что есть некоторая «серая зона». Единственный ответ на это может дать Новак. Для меня важно, чтобы мы поддерживали Новака, но в то же время говорили, что для страны и для меня как премьер-министра вакцинация важна», — сказал Брнабич.

Напомним, что организаторы Открытого чемпионата Австралии сообщили, что не допустят на турнир игроков, которые не привились от коронавируса. Официально серб до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации, и предполагается, что он не прививался.

10 января суд Мельбурна признал, что Джоковичу незаконно аннулировали визу.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.

Ранее сообщалось, что сербский теннисит Новак Джокович может потерять $ 30 млн от спонсоров из-за своего отношения к вакцинации.