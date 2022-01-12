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Стало известно, на какую дату перенесен бой Петра Яна и Стерлинга

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ESPN MMA

Российский боец Петр Ян встретится с чемпионом UFC в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 273 9 апреля. Об этом сообщает Ариэль Хельвани в Twitter.

Напомним, что изначально поединок должен был состояться 5 марта.

Ян уже встречался со Стерлингом в марте 2021 года и проиграл ему чемпионский пояс из-за дисквалификации. В четвертом раунде он нанес американцу запрещенный удар, в результате чего ему присудили поражение и лишили титула. Звание временного чемпиона UFC Петр завоевал, победив в октябре американца Кори Сандхэгена единогласным решением судей.

Свой последний бой Ян провел 30 октября против Кори Сэндхагена в рамках UFC 267 и одержал победу единогласным решением судей.

Ранее российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский призвал Петра Яна не поддаваться эмоциям в титульном поединке-реванше против американца Алджамейна Стерлинга.

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