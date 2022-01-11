ATP впервые прокомментировала ситуацию с Джоковичем

Профессиональная ассоциация теннисистов (ATP) на своем официальном сайте выступила с обращением по делу сербского спортсмена Новака Джоковича, у которого возникли проблемы с австралийскими властями из-за визы.

«Отправляясь в Мельбурн, Новак Джокович, полагал, что ему было предоставлено необходимое медицинское освобождение, которое не нарушает правил въезда в страну. Ряд событий, приведших к судебному заседанию в понедельник, нанес ущерб всем направлениям, в том числе подготовке Новака к Australian Open. Запросы на медицинское освобождение игроков подаются независимо от ATP, но мы находимся в постоянном контакте с Tennis Australia, чтобы добиться ясности всего этого процесса.

ATP продолжает настоятельно рекомендовать вакцинацию всем игрокам тура, что, по нашему мнению, необходимо для нашего вида спорта, чтобы справиться с пандемией», — сказано в заявлении.

Напомним, что виза сербского теннисиста рассматривалась австралийскими властями как недопустимая для того, чтобы участвовать в предстоящем Открытом чемпионате Австралии, стартующем 17 января. Официально спортсмен до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации, и предполагается, что он не прививался. Планировалось, что серб получит медицинский отвод, чтобы не пропустить турнир.

Ранее Срджан Джокович, отец теннисиста, эмоционально отреагировал на победу своего сына в судебном процессе в Мельбурне.