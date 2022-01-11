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Отец Джоковича: ничто не заставит моего сына встать на колени

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BENOIT TESSIER/Reuters

Срджан Джокович, отец теннисиста Новака Джоковича, эмоционально отреагировал на победу своего сына в судебном разбирательстве по поводу его австралийской визы.

«Спасибо людям по всему миру за то, что они борются за свободу мысли и слова. Новак делает то же самое, а его семья борется за него, его права. Ничто не заставит его встать на колени. Он – ментальная скала, прекрасный молодой человек, который никогда никому не причинил вреда. Он всегда старается помочь, а не наоборот. Но очевидно, что сильным мира сего не нравилось, что он из маленькой и бедной страны», — передает слова отца Джоковича Telegraf.

Напомним, что организаторы Открытого чемпионата Австралии сообщили, что не допустят на турнир игроков, которые не привились от коронавируса. Официально серб до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации, и предполагается, что он не прививался.

Теннисист прибыл в Австралию 5 января, но был задержан пограничной службой страны. Его виза не допускает въезда на «зеленый континент» без медицинского отвода от вакцинации.

10 января суд Мельбурна признал, что сербскому теннисисту незаконно аннулировали визу в страну.

Ранее чешская теннисистка Рената Ворачова, которая была депортирована австралийскими властями, заявила, что статус помог Джоковичу выиграть суд.

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