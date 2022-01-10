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Семин оценил возвращение Василия Березуцкого в ЦСКА

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РИА Новости

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Семин оптимистично оценил возвращение Василия Березуцкого в ЦСКА в качестве тренера. Слова специалиста передает Sport24.

«Это очень здорово, что ЦСКА доверяет своим бывшим игрокам и дает им работать в клубе, для которого они многое сделали в свое время. Думаю, возвращение Василия Березуцкого принесет пользу команде. Трудно сказать, как все сложится, но я уверен, что братья Березуцкие будут плодотворно работать вместе ради общего блага и отдадут все силы. Хочу пожелать им удачи и чтобы все у них получалось во главе ЦСКА», — сказал Семин.

Алексей Березуцкий является главным тренером ЦСКА. Его брат Василий до этого входил в тренерский штаб «Краснодара».

Шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, шестикратный обладатель Суперкубка России. Обладатель Кубка УЕФА 2004/05. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года. Один из шести футболистов в истории, сыгравших 400 матчей в чемпионатах России.

Ранее бывший капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов раскритиковал возвращение Василия Березуцкого.

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Футбол. Чемпионат России
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