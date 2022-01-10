Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
КХЛ выступила с заявлением по поводу продолжения регулярного чемпионата 13:42
Путин и Рахмон провели телефонные переговоры 13:38
Фермер увеличил количество молока у коров с помощью шлемов виртуальной... 13:35
Джейми Ли Кертис и Шварценеггер стали единственными гостями «Золотого глобуса» 13:34
Источник: КХЛ не будет останавливать регулярный чемпионат 13:31
Генсек НАТО заявил о возможности диалога с Россией 13:29
В Кремле ответили на вопрос о возможных контактах Путина и Назарбаева 13:28
Песков прокомментировал вероятность перемещения террористов внутри ОДКБ 13:27
В Женеве начались консультации РФ и США по гарантиям безопасности 13:23
В Кремле прокомментировали помощь сил ОДКБ Казахстану 13:20
Бесплатная ставка 1000 р.

Мостовой раскритиковал «Краснодар» из-за возможного назначения Фарке

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о возможном назначении бывшего главного тренера «Норвич Сити» Даниэля Фарке на пост наставника «Краснодара».

Напомним, сегодня 10 января, появилась информация, что немецкий специалист является основным вариантом для руководства «быков».

«В «Краснодар» опять назначают непонятно кого. Команда с такими амбициями. Да, лучше взять иностранного специалиста, но видного и опытного. И то не факт, что что-то получится. Пришли к какому-то неизвестному немцу.

В российском футболе все стерлось, лишь бы попасть, заработать. Получится — ура. Не получится — заработал и уехал», — цитирует Мостового «Чемпионат.com».

Фарке покинул пост главного тренера «Норвича» в ноябре 2021 года. Он руководил командой с 2017 года. Тренер дважды выводил команду из Чемпионшипа, второго по силе английского дивизиона, в Английскую премьер-лигу (АПЛ).

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков. Следующую игру команда проведет в феврале против «Локомотива».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» рассматривает на пост главного тренера двух иностранных тренеров и одного россиянина.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть