Мостовой раскритиковал «Краснодар» из-за возможного назначения Фарке

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о возможном назначении бывшего главного тренера «Норвич Сити» Даниэля Фарке на пост наставника «Краснодара».

Напомним, сегодня 10 января, появилась информация, что немецкий специалист является основным вариантом для руководства «быков».

«В «Краснодар» опять назначают непонятно кого. Команда с такими амбициями. Да, лучше взять иностранного специалиста, но видного и опытного. И то не факт, что что-то получится. Пришли к какому-то неизвестному немцу.

В российском футболе все стерлось, лишь бы попасть, заработать. Получится — ура. Не получится — заработал и уехал», — цитирует Мостового «Чемпионат.com».

Фарке покинул пост главного тренера «Норвича» в ноябре 2021 года. Он руководил командой с 2017 года. Тренер дважды выводил команду из Чемпионшипа, второго по силе английского дивизиона, в Английскую премьер-лигу (АПЛ).

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков. Следующую игру команда проведет в феврале против «Локомотива».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» рассматривает на пост главного тренера двух иностранных тренеров и одного россиянина.