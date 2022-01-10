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Чесноков: Рублев и Надаль были привиты и все равно заболели, не понимаю претензий к Джоковичу

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Global Look Press

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков встал на сторону первой ракетки мира Новака Джоковича, который отстаивает перед австралийскими властями право выступить на Australian Open, имея медотвод от прививки после перенесенного коронавируса. Чесноков подчеркнул: прививка не дает гарантий, что человек не заболеет.

«Я разговаривал с игроками насчет Австралии и того, что там происходит. Понять, что творится, очень сложно. Допустим, Рублев, Павлюченкова, Надаль — они все были привиты, и они все равно заболели. Если они заболели, они так же могут заражать других, даже если они привиты.

Понимаете, люди иногда сидят дома и все равно заболевают ковидом — через что, через вентиляцию? И придираться к Джоковичу, что у него что-то не так — а что было до этого, когда он 15 раз выступал на Australian Open? Все было в порядке со здоровьем? Это вирусологи должны говорить, какими должны быть последующие шаги, а не политики», — сказал Чесноков «Газете.Ru».

Джокович получил медотвод на основании перенесенного в декабре коронавируса. Австралийские власти, однако, не считают болезнь основанием для медицинского исключения. При въезде серба поместили в карантинный отель, его виза была аннулирована.

Новак подал апелляцию и выиграл суд, однако его все равно еще могут депортировать: по данным местных СМИ, вскоре после победы в суде спортсмен был арестован.

Ранее Андрей Чесноков раскритиковал власти Австралии из-за ситуации, в которой оказался первая ракетка мира Новак Джокович в преддверии Austalian Open.

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