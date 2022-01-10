Бывший наставник «Локомотива» может возглавить сборную Польши

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Славен Билич может стать наставником национальной сборной Польши. Об этом сообщает Sport.pl.

Президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша намерен связаться со специалистом и узнать о его дальнейших планах. На днях Билич по обоюдному соглашению покинул китайский клуб «Бэйцзин Гоань». Под его руководством команда заняла пятое место в Суперлиге. 53-летний хорват хочет быть ближе к семье, а из-за ситуации с коронавирусом в мире он не имел постоянной возможности видеть своих близких.

Билич ранее работал с молодежной и первой сборной Хорватии. В России специалист известен по работе в московском «Локомотиве». Хорватский тренер возглавлял «железнодорожников» в сезоне 2012/13.

Напомним, что сборной России предстоит встретиться с Польшей в рамках стыкового матча. Встреча пройдет 24 марта в Лужниках. Победитель этой пары сыграет с победителем противостояния сборных Швеции и Чехии. Положительный результат станет билетом в финальную стадию чемпионата мира – 2022, который пройдет в Катаре.

Ранее сообщалось, что итальянский специалист Фабио Каннаваро принял предложение PZPN возглавить национальную команду Польши.