Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Лукашенко заявил, что экстремисты хотели развязать войну в Казахстане 07:32
Власти Казахстана объяснили обращение в ОДКБ 07:32
Николь Кидман стала обладательницей «Золотого глобуса» 07:25
«Власть пса» получила «Золотой глобус» как лучшая драма 07:18
У «Краснодара» есть три кандидатуры на пост главного тренера 07:05
Госсекретарь Казахстана заявил о заговоре внутренних и внешних сил 06:59
На внешнем кольце МКАД столкнулись две фуры 06:47
Футбольный агент раскритиковал гендиректора «Зенита»: он не футбольный профессионал 06:43
Участок Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения 06:39
Уилл Смит получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Король Ричард» 06:37
Бесплатная ставка 1000 р.

Бывший наставник «Локомотива» может возглавить сборную Польши

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Славен Билич может стать наставником национальной сборной Польши. Об этом сообщает Sport.pl.

Президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша намерен связаться со специалистом и узнать о его дальнейших планах. На днях Билич по обоюдному соглашению покинул китайский клуб «Бэйцзин Гоань». Под его руководством команда заняла пятое место в Суперлиге. 53-летний хорват хочет быть ближе к семье, а из-за ситуации с коронавирусом в мире он не имел постоянной возможности видеть своих близких.

Билич ранее работал с молодежной и первой сборной Хорватии. В России специалист известен по работе в московском «Локомотиве». Хорватский тренер возглавлял «железнодорожников» в сезоне 2012/13.

Напомним, что сборной России предстоит встретиться с Польшей в рамках стыкового матча. Встреча пройдет 24 марта в Лужниках. Победитель этой пары сыграет с победителем противостояния сборных Швеции и Чехии. Положительный результат станет билетом в финальную стадию чемпионата мира – 2022, который пройдет в Катаре.

Ранее сообщалось, что итальянский специалист Фабио Каннаваро принял предложение PZPN возглавить национальную команду Польши.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть