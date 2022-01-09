Олимпийская чемпионка назвала главную фаворитку ЧЕ по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы по фигурному катанию.

«Конечно, выделяется Валиева. Она однозначный фаворит всего предстоящего чемпионата Европы.

На турнире призовые места будут разыгрывать наши девочки. Там есть и Луна Хендрикс, и другие фигуристки. Если срывается элемент в короткой программе, сразу кто-нибудь влезает. Девчонки должны кататься чисто, тогда никто к ним не подберется», — приводит слова олимпийской чемпионки «СЭ».

Напомним, национальную команду в женском одиночном катании представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Чемпионат Европы во второй раз пройдет с 10 по 16 января в эстонской столице Таллине, в спортивном комплексе «Тондираба». Спортсмены будут выступать в категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Ранее чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская назвала фаворитку чемпионата Европы по фигурному катанию.