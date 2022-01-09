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КХЛ отменила еще три матча регулярного чемпионата

КХЛ отменила три игры рижского «Динамо» из-за коронавируса

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Twitter ХК «Спартак»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение отменить три матча регулярного чемпионата с участием рижского «Динамо».

«По состоянию на 9 января ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат у 14 игроков, одного тренера и двух представителей рижского «Динамо».

Лига приняла решение не проводить матчи «Динамо» Рига — «Динамо» Минск (12 января), «Металлург» — «Динамо» Рига (15 января) и «Автомобилист» — «Динамо» Рига (17 января)», — говорится в заявлении на сайте КХЛ.

Также в сообщении говорится, что решение о возможности провести эти матчи в более поздний срок будет принято дополнительно

С начала месяца лига уже перенесла по аналогичной причине несколько матчей с участием московского ЦСКА, екатеринбургского «Автомобилиста» и уфимского «Салавата Юлаева».

На следующей неделе КХЛ планирует провести совещание со всеми клубами, на котором будет обсуждаться дальнейшее проведение чемпионата. Одним из вариантов является приостановка с последующим продлением.

Ранее главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался за перенос Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

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Хоккей. КХЛ
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