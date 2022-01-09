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Бутырская назвала фаворитку чемпионата Европы по фигурному катанию

Бутырская считает Валиеву фавориткой чемпионата Европы по фигурному катанию

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РИА Новости

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская поделилась ожиданиями от чемпионата Европы.

«С нашими девушками сейчас мало кто может сравниться. Если в мире еще есть какие-то конкуренты, то в Европе девочки будут разыгрывать весь комплект медалей между собой.

Так как я бывшая спортсменка, то будет некрасиво отдавать кому-то предпочтение, однако в данный момент очень хороша Камила Валиева. Когда она катается, прыгает, ловлю себя на мысли, что придраться не к чему, она сейчас совершенство. И Аня, и Саша тоже достойны медалей и первых мест, но Камила пока показывает, что она недосягаемая», — приводит слова Бутырской «СЭ».

Напомним, национальную команду в женском одиночном катании представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Чемпионат Европы во второй раз пройдет с 10 по 16 января в эстонской столице Таллине, в спортивном комплексе «Тондираба». Спортсмены будут выступать в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы по фигурному катанию.

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