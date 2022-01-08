Тихонов эмоционально высказался о результате российских биатлонистов в Оберхофе

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением о выступлении отечественных биатлонистов на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Россияне завоевали две золотые награды: Александр Логинов — в спринте, Антон Бабиков с Кристиной Резцовой — в сингл-миксте.

«Очень меня порадовали ребята. Приятно сейчас все — Рождество, успех Саши Логинова и сегодня такая грандиозная победа.

Самое важное, что такая победа позволит им поверить, что можно обыгрывать всех. Настоящая сказка после стольких лет провалов и безнадеги.

На Олимпийских играх будут шансы, если нормально подведут и не заиграются. На данный момент более оптимистично смотрю на Игры. Стариков сегодня порадовали на 76-м году жизни, дай бог, чтобы продолжали в том же духе», — приводит слова Тихонова Sport24.

В последний раз россияне брали медаль или выигрывали сингл-микст на Кубке мира 6 февраля 2015 года на этапе в чешском Нове-Место. Тогда победу одержали Алексей Волков и Яна Романова.

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