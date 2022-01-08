Экс-хавбек «Зенита» рассказал, как нужно управлять «Спартаком»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Виктор Файзулин рассказал, как необходимо управлять московским «Спартаком» для достижения результата.

«В «Спартаке» должны сделать трезубец: хозяин, спортивный директор, отвечающий за спортивную составляющую, и главный тренер. А далее так: спортивный директор выбирает наставника и полностью ему доверяет. Аналогичное отношение должно быть у Федуна к спортивному директору.

Дай два года, посмотри, только после этого принимай решение. Не получилось – меняй спортдира и всех остальных. У тренера должно быть хотя бы четыре трансферных окна. Сделал ставку на людей – доверяй им полностью, не трогай их.

Президенты, владельцы клубов должны набраться терпения и ждать два года, не шарахаться из стороны в сторону», — приводит слова Файзулина РИА «Новости».

Напомним, 15 декабря «Спартак» сообщил о расторжении контракта с главным тренером команды Руем Виторией, который проработал в клубе полгода. Под его руководством москвичи пробились в 1/8 Лиги Европы, заняв первое место в группе.

17 декабря красно-белые объявили о назначении на эту должность итальянского специалиста Паоло Ваноли. Он работал помощником Антонио Конте в сборной Италии, лондонском «Челси» и миланском «Интере». Соглашение с ним рассчитано до конца сезона-2022/23 с опцией продления на один год.

Столичный клуб занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав за 18 туров 23 очка. Отрыв команды от лидера — «Зенита» — составляет 15 баллов.

Ранее Виктор Файзулин высказался о разногласиях между главным тренером национальной команды Валерием Карпиным и нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.