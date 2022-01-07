Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Белый дом готовит новый пакет военной помощи Украине 20:48
США могут обсудить на переговорах с Россией сокращение числа своих войск... 20:38
Нападающий «Зенита» прокомментировал разговоры о его переходе... 20:29
В Алма-Ате задержали две группы вооруженных людей 20:28
Парагвайский футболист вылетел в Россию для подписания контракта с ЦСКА 20:22
В Госдуме предупредили о риске выхода дестабилизирующей силы за пределы... 20:17
Глава МИД Британии призвала Россию к большей прозрачности в вопросе военных... 20:15
Токаев должен представить кандидатуру нового премьера 11 января 20:13
Дипломаты НАТО согласовали формат диалога с Россией 20:02
Губерниев заявил о готовности прокомментировать биатлон с Бузовой 19:54
Бесплатная ставка 1000 р.

Миранчук отказывается от перехода в «Дженоа»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Официальный сайт «Аталанты»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не соглашается переходить в «Дженоа» на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Ранее сообщалось, что в Миранчуке заинтересован главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко.

Алексей Миранчук перешел в итальянский клуб в сентябре 2020 года. До переезда в Бергамо он на протяжении семи лет выступал за московский «Локомотив» и был одним из лидеров команды. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость российского игрока составляет €11 млн. Контракт Миранчука с «Аталантой» истекает летом 2024 года.

Ранее Андрей Шевченко прокомментировал слухи о возможном переходе в свой клуб Миранчука.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть