Нападающий «Барселоны» Коутиньо перешел в «Астон Виллу»

Нападающий «Барселоны» Филиппе Коутиньо на правах аренды перешел в «Астон Виллу». Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.

Бразилец арендован до конца нынешнего сезона, после чего «Астон Вилла» сможет использовать опцию выкупа.

«Астон Вилла» будет частично выплачивать зарплату 29-летнему игроку. В ближайшие часы он отправится в Бирмингем.

В нынешнем сезоне Коутиньо в составе «Барселоны» провел 16 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского форварда составляет €18 млн.

Ранее сообщалось, что нападающий «Атлетико», выступающий на правах аренды в туринском «Ювентусе», Альваро Мората согласовал личный контракт с «Барселоной».