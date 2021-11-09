Агент отреагировал на новость о возможном обмене Бога на Алексея Миранчука

Агент форварда итальянского «Сассуоло» Жереми Бога Даниэль Бога отреагировал на новость о том, что его клиента могут обменять на хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука, передает Sport24.

«Это слухи. Лично я ничего не знаю о возможном обмене Миранчука на Жереми», — заявил Бога.

В нынешнем сезоне Серии А россиянин принял участие в шести матчах, в которых отметился одной результативной передачей. В основном составе команды он появился в двух играх. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Миранчука составляет €13,5 млн.

При этом в СМИ также появилась информация, согласно которой «Аталанта» хочет отправить российского хавбека в аренду, но не планирует его продавать, так как рассчитывает на него в будущем.

Ранее сообщалось, что российский полузащитник Алексей Миранчук в зимнее трансферное окно может перейти из «Аталанты» в «Торино» или «Сассуоло».