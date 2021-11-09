Экс-игрок «Локомотива»: у России могут быть проблемы в игре с Кипром

Бывший игрок московского «Локомотива» Руслан Пименов поделился ожиданиями от отборочного матча к чемпионату мира по футболу между национальными командами России и Кипра, передает ТАСС.

«Кипр — непростой соперник. Если относиться к нему несерьезно, то будут большие проблемы. Но я верю в Карпина в плане настроя команды, учитывая, что у нас все разговоры сейчас только о Хорватии», — сказал Пименов.

Встреча между сборными России и Кипра состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. 14 ноября российские футболисты в Сплите сыграют с Хорватией.

Сборная России лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Ранее бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов в беседе с «Газетой.Ru» предположил возможные варианты тактики, которую выберет главный тренер сборной России Валерий Карпин на матч отбора ЧМ-2022 против Хорватии.