Жамнов оценил шансы дисквалифицированного Кузнецова сыграть на ОИ-2022

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов заявил, что есть шансы на то, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов сможет сыграть на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Слова Жамнова передает «Спорт-Экспресс».

«Думаю, завтра-послезавтра будем понимать наши дальнейшие действия по Евгению Кузнецову, чтобы он сыграл на Олимпийских играх. Пока шансы есть. А там, что будет дальше... Сами понимаете, что в этой ситуации многое зависит не от нас», — сказал Жамнов.

В 2019 году нападающий был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (ИИХФ) на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года на чемпионате мира в Словакии, обнаружили кокаин. При этом хоккеист может играть в НХЛ, так как лига не подчиняется кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее заместитель коммисионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что американская организация не контактировала с Федерацией хоккея России по поводу смягчения дисквалификации Евгения Кузнецова.