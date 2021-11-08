Госдуме рекомендовано принять законопроект о Fan ID в первом чтении

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту поддержал законопроект о введении системы идентификации болельщиков и рекомендовал принять его в первом чтении, сообщает ТАСС.

«Концептуально ведомства, федерации и лиги поддержали законопроект. Безусловно, этот законопроект является важным для обеспечения безопасности проведения спортивных мероприятий в России, как национальных, так и международных», — заявили в пресс-службе комитета.

Отмечается, что спортивные федерации и лиги высказали вопросы, которые касаются обеспечения финансирования введения систем Fan ID и комфортного получения верификации для болельщиков. В комитете Госдумы заявили, что вопросы будут дополнены авторами законопроекта ко второму чтению.

Система Fan ID использовалась на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, Кубке конфедераций 2017 года и чемпионате мира по футболу 2018 года. Фанаты могли приобрести билеты на матч только с помощью «паспорта болельщика».

Ранее сообщалось, что на создание системы из бюджета будет выделено в сумме 773,6 млн рублей.