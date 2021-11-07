Бестемьянова: Щербакова заткнула всех, кто в ней сомневался

Российская фигуристка Наталья Бестемьянова прокомментировала победу Анны Щербаковой на этапе Гран-при в Италии, передает «Матч ТВ».

«Я очень рада за Аню Щербакову. Она заткнула всех, кто вчера сомневался в ее состоятельности. Аня показала фантастический четверной флип», — сказала Бестемьянова.

Щербакова получила 165,05 балла за прокат произвольной программы. По сумме двух программ Щербакова получила 236,78 балла.

Серебряную медаль добыла россиянка Майя Хромых (235,35 балла). Фигуристка из Бельгии Луна Хендрикс заняла третье место, набрав 219,05 балла.

Щербакова является чемпионкой мира — 2021, победительницей командного чемпионата мира по фигурному катанию — 2021, серебряным призером чемпионата Европы — 2020, серебряным призером финала Гран-при — 2019, трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021), серебряной призеркой чемпионата мира среди юниоров — 2019.