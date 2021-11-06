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Футболист «Барселоны» отказался выходить на замену в матче с «Сельтой»

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Twitter «Барселоны»

Бразильский футболист «Барселоны» Фелиппе Коутиньо отказался выходить на замену в матче 13-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (3:3). Об этом сообщает CCMA.cat.

По информации источника, находящиеся рядом со скамейкой каталонцев журналисты сообщили, что Коутиньо начал разминаться во втором тайме, но отказался выйти на замену.

Исполняющий обязанности наставника «Барселоны» Серхи Бархуан не стал отвечать на вопрос о данном инциденте на послематчевой пресс-конференции.

«Я не обращаю внимание на разминающихся футболистов или тех, кто находится на скамейке запасных. Я наблюдаю за игрой, это большая ответственность», – сказал Бархуан.

В нынешнем розыгрыше Примеры «Барселона», набравшая 17 очков в 12 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице первенства.

Ранее новоиспеченный главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прилетел в столицу Каталонии.

Соглашение между клубом и наставником рассчитано до лета 2024 года. 8 ноября состоится официальная презентация.

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Футбол. Чемпионат Испании
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