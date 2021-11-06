Хави обратился к фанатам «Барселоны»

Новый главный тренер «Барселоны» Хави обратился к болельщиком каталонского клуба после своего назначения.

«Камп Ноу» всегда был моим домом. Болельщики «Барселоны» — мои болельщики, мои люди, я люблю этот клуб больше всего на свете. Я вернулся домой. Скоро увидимся, вперед, «Барселона»!» — сказал специалист в видео, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте сине-гранатовых.

Es momento de volver a casa.

Bienvenido, Xavi. pic.twitter.com/AzoZd0iKL7 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 6, 2021

Соглашение между клубом и наставником рассчитано до лета 2024 года. 8 ноября состоится официальная презентация.

Хави начал тренерскую карьеру в катарском «Аль-Садде» в 2019 году. За это время он привел команду к золотым медалям чемпионата Катара.

28 октября «Барселона» объявила об отставке главного тренера Рональда Кумана, который возглавил каталонцев в августе 2020 года. Под его руководством сине-гранатовые завоевали Кубок Испании и заняли третье место в чемпионате страны.

В нынешнем розыгрыше Примеры «Барселона», набравшая 16 очков в 11 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице первенства.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал увольнение с поста наставника сине-гранатовых Рональда Кумана.