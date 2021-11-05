Овечкину осталось забросить одну шайбу до четвертого места в истории НХЛ

Нападающий «Вашингтон кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Флориды (4:5 ОТ) забросил шайбу и сделал две результативные передачи.

Таким образом, российский форвард всего на одну шайбу отстает от Бретта Халла в списке лучших снайперов Лиги: у Овечкина 740 голова, у американца — 741. Первое место в списке занимает Уэйн Гретцки, у которого 894 шайбы.

В нынешнем сезоне 36-летний хоккеист забросил 10 шайб.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Ранее Овечкин вошел в топ-30 бомбардиров в истории НХЛ.