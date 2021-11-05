Губерниев: если переводчик Витории так доносит его мысли, то удивительно как игроки дорогу на поле находят

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в после матча Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером» иронично высказался в своем Telegram-канале о переводчике главного тренера красно-белых Руя Витории.

«Если переводчик Руя так доносит мысли тренера игрокам, то удивительно как они еще дорогу на поле находят….» — написал Губерниев.

Напомним, счет в матче открыл полузащитник красно-белых Виктор Мозес. Сравнял счет хавбек английской команды Даниэль Амартей. На 75-й минуте голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти от Джейми Варди.

После четырех матчей «Спартак» располагается на последнем месте в группе C, имея в активе четыре очка. «Лестер» находится на третьей позицию, набрав пять баллов.

24 ноября «Спартак» дома проведет встречу с итальянским «Наполи». 25 ноября Лестер на своем стадионе примет польскую «Легию».

Ранее Руй Витория заявил, что не думает о том, чтобы менять голкипера Александра Селихова перед следующим матчем.