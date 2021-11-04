Кавазашвили: мечтаю, чтобы шейхи купили «Спартак»

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал московский «Спартака» и его владельца Леонида Федуна.

«Спартак» — народная команда. А Федун — слабый и ничтожный руководитель. Этого товарища надо как можно быстрее освободить от обязанностей. Федун должен оставит команду знающим людям. Я мечтаю, чтобы шейхи купили «Спартак». У них огромные амбиции. Если они купят «Спартак», то меняют там абсолютно все. Только так команда может возродиться и наконец заиграть», — приводит слова ветерана Sport24.

По информации источника, cейчас в Москве находятся представители арабской компании City Football Group, которые посетили матч «Спартак» – «Ростов», а также осмотрели базу и офис клуба. Менеджеры провели серию встреч с руководителями различных направлений московского клуба и ведут переговоры о приобретении 20 процентов акций клуба.

После 14 матчей «Спартак» располагается на девятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 18 очков. В следующем матче РПЛ «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет в Москве на «Открытие Арене» 7 ноября.

Ранее футболист «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал информацию о том, что арабские шейхи могут выкупить 20 процентов акций клуба.