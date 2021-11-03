Игрок «Спартака» о возможной покупке акций клуба шейхами: возможно, это пойдет на пользу

Футболист московского «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал информацию о том, что арабские шейхи могут выкупить 20 процентов акций клуба, передает Sport24.

«Первый раз слышу, но звучит интересно. Может, это пойдет на пользу, если такая крупная структура вложится в клуб», — сказал Мозес.

По информации источника, cейчас в Москве находятся представители арабской компании City Football Group, которые посетили матч «Спартак» – «Ростов», а также осмотрели базу и офис клуба. Менеджеры провели серию встреч с руководителями различных направлений московского клуба и ведут переговоры о приобретении 20 процентов акций клуба.

После 14 матчей «Спартак» располагается на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 18 очков. В следующем матче РПЛ «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет в Москве на «Открытие Арене» 7 ноября.

Ранее бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал информацию о возможной покупке столичного «Спартака» арабской компанией City Football Group, которая также владеет «Манчестер Сити».