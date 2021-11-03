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Мадридский «Реал» установил историческое достижение в Лиге чемпионов

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Global Look Press

Мадридский «Реал» стал первым клубом, которому удалось забить 1000 мячей в Лиге чемпионов.

Автором юбилейного гола стал французский форвард Карим Бензема, который поразил ворота донецкого «Шахтера».

После первого тайма счет 1:1. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Стоит отметить, что «сливочные» являются 13-кратными победителями турнира. В последний раз клуб из Мадрида выиграл турнир в 2018 году, обыграв в финале «Ливерпуль» (3:1).

Ранее нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду поразил ворота «Аталанты» из Бергамо в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Для 36-летнего форварда этот мяч стал 138-м в розыгрыше самого престижного клубного турнира Старого Света.

Ближайшим преследователем Роналду в этом списке является нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси, у которого в активе 123 гола.

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Футбол. Лига чемпионов
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