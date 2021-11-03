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В «Фиорентине» прокомментировали новость об интересе к форварду «Зенита»

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Спортивный директор итальянской «Фиорентины» Даниеле Праде прокомментировал новость об интересе клуба к форварду петербургского «Зенита» Сердару Азмуну, передает Sport24.

«У нас нет интереса к Азмуну, это все слухи», — сказал Праде.

Иранец провел за клуб с берегов Невы 23 матча в 2021 году, в которых забил 16 мячей. Вместе с командой игрок стал чемпионом РПЛ, а также обладателем Кубка России.

По данным портала Transfermarkt стоимость нападающего оценивается в €25 млн.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 29 очков. В чемпионате Италии «фиалки» располагаются на седьмой строчке, имея в активе 18 баллов.

Ранее сообщалось, что представители итальянской «Фиорентины» и римской «Ромы» следили за иранским форвардом петербургского «Зенита» Сердаром Азмуном в матче группового этапа Лиги чемпионов против туринского. «Ювентуса»

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Футбол. Чемпионат России
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