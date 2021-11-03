Дзюба совершает результативное действие в третий раз подряд, выходя на замену

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба совершает результативное действие в третьем матче подряд, выходя на замену. Об этом сообщает Sports.ru.

До этого 33-летний форвард поразил ворота московского «Спартака» в матче 12-го тура РПЛ, а также забил мяч столичному «Динамо» в игре 13-го тура чемпионата России.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Зенит» идет на третьем месте в группе, имея три очка. В первом туре подопечные Сергея Семака со счетом 0:1 уступили «Челси», а во втором матче разгромили «Мальме» — 4:0. В третьем туре питерцы уступили «Ювентусу» на своем поле с минимальным счетом 0:1.

Ранее главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против петербургского «Зенита».