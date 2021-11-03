Нападающий «Ювентуса» Дибала забил пенальти «Зениту» со второго раза

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала забил мяч в ворота петербургского «Зенита» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 56-й минуте в ворота Станислава Крицюка был назначен одиннадцатиметровый удар за фол Клаудиньо. Первый удар аргентинца с точки пришелся мимо ворот, однако главный судья попросил Дибалу перебить из-за того, что в штрафную раньше времени вбежал колумбиец Вильмар Барриос.

Повторный удар оказался точным — «Ювентус» вышел вперед (2:1).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Зенит» идет на третьем месте в группе, имея три очка. В первом туре подопечные Сергея Семака со счетом 0:1 уступили «Челси», а во втором матче разгромили «Мальме» — 4:0. В третьем туре питерцы уступили «Ювентусу» на своем поле с минимальным счетом 0:1.

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду установил новый рекорд результативности в Лиге чемпионов.