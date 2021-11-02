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Фердинанд назвал критику в адрес Роналду богохульством

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Reuters

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд на своем Youtube-канале заступился за нападающего манкунианцев Криштиану Роналду, назвав критику в его адрес «богохульством».

«Я слышал такие разговоры. Когда люди говорят, что «МЮ» не добьется успеха из-за Роналду, это богохульство. Послушайте, я видел такое уже много раз, мне не нравится говорить о подобном. Это ужасно. Полное отсутствие уважения», — сказал Фердинанд.

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду, который выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

До перехода в английский клуб Роналду был игроком туринского «Ювентуса», за который выступал с 2018 года. За это время португалец провел 98 матчей в Серии А, в которых забил 81 мяч и сделал 20 голевых передач.

Ранее наставник итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о Криштиану Роналду.

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