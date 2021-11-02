Комментатор Генич раскритиковал Карпина за слова о капитанской повязке

Комментатор Константин Генич высказался о капитанстве в сборной России при Валерии Карпине.

«Называть капитанскую повязку тряпочкой непозволительно даже Карпину. То, что творит Карпин, пока сходит ему с рук, потому что есть результат. Если бы это сделал условный Черчесов, он был бы предан анафеме», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, под руководством Валерия Карпина сборная России одержала победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (1:0) и Словенией (2:1). Также российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0).

Национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

В ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Карпина сыграют с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

Ранее бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин оценил состав сборной России на решающие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в Катаре.