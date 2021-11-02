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Экс-президент «Спартака» считает, что у «Зенита» есть шансы в игре с «Ювентусом»

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Сергей Субботин/РИА «Новости»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов между петербургским «Зенитом» и туринским «Ювентусом», передает «РБ Спорт».

«Ювентус» сейчас в яме. Они проиграли в последнем матче «Вероне». «Зенит» их может даже и обыграть. Если «Зенит» будут играть в тот футбол, который мы видели в последних два тура, то все у них получится, — сказал Червиченко.

Напомним, «Ювентус» уступил в двух последних турах Серии А «Сассуоло» и «Болонье».

Матч между «Ювентусом» и «Зенитом» пройдет 2 ноября в Турине. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. «Зенит» идет на третьем месте в группе, имея три очка. В первом туре подопечные Сергея Семака со счетом 0:1 уступили «Челси», а во втором матче разгромили «Мальме» — 4:0.

Ранее экс-тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов между сине-бело-голубыми и туринским «Ювентусом».

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Футбол. Лига чемпионов
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