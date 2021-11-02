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Экс-тренер «Зенита» рассказал, в чем заключается шанс команды в игре с «Ювентусом»

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Экс-тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов между сине-бело-голубыми и туринским «Ювентусом», передает ТАСС.

«Ювентус» испытывал проблемы в последних играх. Я думаю, что это шанс для «Зенита». Победы над московскими командами добавят игрокам сил. Надеюсь, что «Зенит» не проиграет», — сказал Петржела.

Напомним, «Ювентус» уступил в двух последних турах Серии А «Сассуоло» и «Болонье».

Матч между «Ювентусом» и «Зенитом» пройдет 2 ноября в Турине. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. «Зенит» идет на третьем месте в группе, имея три очка. В первом туре подопечные Сергея Семака со счетом 0:1 уступили «Челси», а во втором матче разгромили «Мальме» — 4:0.

Ранее экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская считает, что нападающий Артем Дзюба не должен играть в составе «Зенита» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

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Футбол. Лига чемпионов
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