«Ваши ожидания — ваши проблемы»: Черданцев оценил уровень российского футбола

Комментатор и телеведущий Георгий Черданцев в эфире «Матч ТВ» в интервью Андрею Аршавину оценил уровень российского футбола.

«Твоя знаменитая фраза: «Ваши ожидания — ваши проблемы». В рейтинге наша страна находится на позициях за тридцаткой. В Лиге наций наш уровень — это лига В. Плюс-минус мы находимся на своем месте. И если вдруг каким-о чудом мы не проиграем в Хорватии и выйдем на чемпионат мира с первого места, то мне даже интересно будет послушать, как будет сформулирован вопрос о том, все ли так плохо в нашем футболе», — сказал Черданцев.

Национальная команда во главе с Валерием Карпиным лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

В ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Карпина сыграют с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

Ранее комментатор Геннадий Орлов намекнул на то, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак является претендентом на пост наставника сборной России.