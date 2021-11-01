Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Автомобилистов Москвы призвали быть внимательными из-за тумана 00:01
Крис Пратт озвучит кота Гарфилда в новом мультфильме 01.11.2021, 23:59
Стало известно, кто хочет арендовать Миранчука у «Аталанты» 01.11.2021, 23:53
Захарова назвала приговор русскоязычному журналисту в Латвии «зажимом... 01.11.2021, 23:38
Представитель ВОЗ в России назвала условие для окончания пандемии 01.11.2021, 23:36
Полиция проверит сведения о конфликте на станции метро «Выхино» 01.11.2021, 23:26
Морг на Кубани отказался принимать тело умершей женщины из-за... 01.11.2021, 23:17
Тренер вратарей сборной России: я вообще не завидую голкиперам... 01.11.2021, 23:09
Худрук МХАТ им. М. Горького покинул свой пост 01.11.2021, 23:06
Экс-футболист сборной Германии: мне насрать на «Золотой мяч»... 01.11.2021, 22:58
Бесплатная ставка 1000 р.

«Ваши ожидания — ваши проблемы»: Черданцев оценил уровень российского футбола

close
100%
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Комментатор и телеведущий Георгий Черданцев в эфире «Матч ТВ» в интервью Андрею Аршавину оценил уровень российского футбола.

«Твоя знаменитая фраза: «Ваши ожидания — ваши проблемы». В рейтинге наша страна находится на позициях за тридцаткой. В Лиге наций наш уровень — это лига В. Плюс-минус мы находимся на своем месте. И если вдруг каким-о чудом мы не проиграем в Хорватии и выйдем на чемпионат мира с первого места, то мне даже интересно будет послушать, как будет сформулирован вопрос о том, все ли так плохо в нашем футболе», — сказал Черданцев.

Национальная команда во главе с Валерием Карпиным лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

В ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Карпина сыграют с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

Ранее комментатор Геннадий Орлов намекнул на то, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак является претендентом на пост наставника сборной России.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть