Глава UFC назвал ужасной работу российского рефери на турнире в Абу-Даби

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт раскритиковал работу российского рефери Вячеслава Киселева на турнире UFC 267, который прошел в Абу-Даби

Россиянин был отстранен после поединка между бразильцем Элизеу дос Сантосом и французом Бенуа Сен-Дени, который завершился победой представителя Бразилии единогласным решением судей. Киселев отказался останавливать бой, когда Сен-Дени перестал защищаться от ударов соперника. При этом бразилец сам просил рефери завершить поединок досрочно.

«Да, мы сняли его с работы посреди турнира. Это было очень плохо, просто ужасно», — цитирует Уайта «Чемпионат.com».

В мэйн-карде турнира UFC 267 россиянин Магомед Анкалаев единогласным решением судей победил швейцарца Волкана Оздемира, шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев «задушил» китайца Ли Джинлианга, представитель России Александр Волков одержал победу единогласным решением над поляком Марчином Тыбурой, его соотечественник Ислам Махачев болевым приемом «кимура» одолел новозеландца Дэна Хукера, россиянин Петр Ян единогласным решением судей победил американца Кори Сэндхагена и завоевал титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе, а бразилец Гловер Тейшейра одержал победу удушающим приемом над поляком Яном Блаховичем и стал чемпионом промоушена в полутяжелом дивизионе.

Ранее сообщалось, что бой Яна и Сэндхагена признан лучшим поединком вечера на турнире UFC 267.