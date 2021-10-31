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Чимаев пообещал «всех убить» после победы на турнире UFC 267

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https://www.facebook.com/kchimaev

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев заявил, что готов встретиться с любым соперником.

Об этом спортсмен сказал после победы удушающим приемом над китайцем Ли Джинлиангом на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

«Я всех убью. Это мой дом. Аллаху акбар! Я говорил Уайту во время боя, что я король. Я долго говорил, что иду за всеми и всех убью. Теперь вы мне верите? Я говорил вам, что убью его, и сделал это. Он уснул», — сказал Чимаев в октагоне.

В профессиональной карьере боец провел десять поединков и одержал десять побед. Его рекорд в UFC — 4-0. Бой против Джинлианга стал для Чимаева первым с 19 сентября 2020. Тогда он нокаутировал американца Джеральда Миршерта.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 267.

Ранее экс-чемпион UFC Даниэль Кормье заявил, что российский боец Ислам Махачев достоин титульного поединка после победы над Дэном Хукером на турнире UFC 267.

По мнению американского бойца, представитель России будет обладателем чемпионского титула в легком дивизионе.

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