Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Аризону»

Заброшенная шайба и результативная передача капитана Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина помогли его команде одолеть на своем поле «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

У победителей заброшенные шайбы на счету Джона Карлсона и Александра Овечкина. Также у Овечкина результативная передача.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Ранее хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон сравнил капитана команды россиянина Александра Овечкина с акулой.