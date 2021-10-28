Губерниев: если Глушаков делал ставки, то он не должен играть за сборную России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на публикацию Telegram-канала ВЧК-ОГПУ про экс-капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова о том, что якобы тот сдавал матчи с целью личной наживы и именно по этой причине не забил пенальти в ворота «Тосно» в полуфинале Кубка России в сезоне 2017/18.

«Что касается подозрений в ставках на результаты, то это нужно доказать. Если будет доказано, то это должно быть наказано по закону. Наказание должно быть суровым, например пожизненная дисквалификация. Но если он этого не делал, то перед ним должны просто извиниться», — приводит слова Губерниева «СЭ».

Также телеведущий высказался о влиянии этих слухов на игру полузащитника подмосковных «Химок» в сборной России.

«Если он не виноват, то самое лучшее со стороны Глушакова — три забитых мяча Кипру и Хорватии и статус национального героя. Если же там есть какая-то проблема, то он не должен играть за национальную команду. Но это факт должен быть доказан», — добавил Губерниев.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он стал чемпионом России.

Сборная России лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

В ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Карпина сыграют с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

Ранее сообщалось, что «Спартак» не намерен обращаться в правоохранительные органы по поводу Дениса Глушакова.