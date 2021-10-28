Александр Емельяненко — о Дацике: мертвый жирный кусок сала

Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко высказался о потенциальном бое против Вячеслава Дацика.

«Мертвый, жирный, толстый кусок сала. Еле дышит. Я не знаю, куда он на меня прыгает? Передайте этой жирной рыжей обезьяне, собаке с муромских лесов… Этот бой состоится. Пусть готовится.

Отправлю спать эту жирную падлу. Не знаю только, когда этот бой будет. Мне предстоит очень много боев в ближайшее время.

С организаторами буду обсуждать, чтобы провели один бой с Дациком по правилам бокса, а другой по правилам ММА. Чтобы закрыть все вопросы окончательно», — сказал боец в прямом эфире Instagram.

Ранее Вячеслав Дацик в Instagram обратился к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову с просьбой организовать ему поединок с Александром Емельяненко в Грозном.

Напомним, в сентябре Емельяненко провел бой с блогером Артемом Тарасовым. Александр получил за бой 10 млн рублей, Тарасов — 5 млн. Для Емельяненко этот поединок стал первым с июля 2020-го. Тогда он проиграл Магомеду Исмаилову.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.