«Спартак» не намерен обращаться в правоохранительные органы по поводу Глушакова

Московский «Спартак» не обращался в правоохранительные органы по поводу проверки информации о том, что бывший капитан столичного клуба Денис Глушаков якобы сдавал матчи с целью личной наживы и именно по этой причине не забил пенальти в ворота «Тосно» в полуфинале Кубка России в сезоне 2017/18. Об этом сообщает «СЭ».

Руководство красно-белых считает данные подобного рода провокацией и бредом.

Ранее Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что полузащитник подмосковных «Химок» и сборной России Денис Глушаков во время выступления за «Спартак» сдавал матчи и умышленно не забивал пенальти.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он стал чемпионом России.

В минувшем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) столичный клуб на выезде с разгромным счетом 1:7 проиграл петербургскому «Зениту» и потерпел крупнейшее поражение в национальном чемпионате.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает седьмую строчку, имея 17 очков. «Зенит» — лидер, в его активе 26 баллов.