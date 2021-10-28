Бывший глава фан-клуба «Спартака», избивший журналиста, обжаловал арест

Защита обжаловала арест бывшего главы фан-клуба московского «Спартака» Валентина Коршунова, избившего журналиста после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером» (3:4). Об этом сообщает ТАСС.

«Апелляционная жалоба на избрание меры пресечения поступила в суд», — сообщили агентству в суде.

Ранее сообщалось, что суд арестовал до 21 декабря бывшего главу фан-клуба «Спартак» Валентина Коршунова.

Напомним, после матча Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестер Сити» (3:4) журналист РБК снимал на видео обстановку у VIP-входа на стадион. Коршунов попросил корреспондента прекратить съемку, после чего подошел к нему и нанес несколько ударов по голове. После этого обоих доставили в отделение полиции.

Тушинский районный суд Москвы оштрафовал Коршунова на пять тысяч рублей за нападение на журналиста. Также болельщику «Спартака» запретили посещать футбольные матчи ближайшие два года. После этого фанат был опять задержан до избрания ему меры пресечения.